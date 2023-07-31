قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إنه يسعد النفس وجود أشخاص ضيقي الأفق من المهرجين المندثرين والفاسدين على رأس جثة أوكرانيا المتفسخة.

وأشار مدفيديف إلى أن رؤوس النظام في كييف، ينفذون كل أوامر أسيادهم في واشنطن.

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واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه من المفيد جدا أن هؤلاء البلهاء طرحوا "صيغة سلام" غير قابلة للتطبيق، وهم يرفضون بشكل مسعور أي خيارات أخرى للتفاوض.

وأضاف مدفيديف: "هناك فائدة كبيرة جدا من أن المهرج الأكبر في كييف وقع على وريقة تمنع المفاوضات مع روسيا. كل ذلك سيسمح لروسيا بأن تنجز كل أهداف العملية العسكرية الخاصة – وحتى يتم القضاء على نظام بانديرا في كييف وحتى يتم اجتثاث العقيدة النازية الجديدة من جذورها، وحتى تتم تصفية جسدية لكل الأوغاد الذين قتلوا عددا كبيرا من مواطنيهم من أجل الأموال المسروقة من الغرب وإشباع طموحاتهم المشوهة".

المصدر: صفحة مدفيديف على تيلغرام