بوتين: الدبابات الأجنبية تحترق أحسن من نظيرتها سوفيتية الصنع

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الدبابات الأجنبية "تحترق أحسن" من الدبابات السوفيتية الصنع.

وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الخميس: "بوسعي القول إن العسكريين الأوكرانيين كثيرا ما يرفضون ركوب تلك الدبابات، لأنها الهدف الأول لشبابنا، ويتم تدميرها بالدرجة الأولى في ميدان القتال".

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وتابع: "وهي تحترق مثل كل الدبابات الأخرى، وحتى أكثر من الأخرى، "تي 72" المعروفة السوفيتية الصنع".

وأشار بوتين إلى أنه "حتى مساء أمس تم تدمير 311 دبابة اعتبارا من 4 يونيو، وجزء كبير منها، أي الثلث على الأقل من صنع غربي، بما فيها من نوع "ليوبارد".

واعتبر بوتين كذلك أن توريدات الأسلحة الغربية "لن تفيد كييف"، بل ستفاقم النزاع.

المصدر: RT + وكالات