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بوتين: الدبابات الأجنبية تحترق أحسن من نظيرتها سوفيتية الصنع

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بوتين: الدبابات الأجنبية تحترق أحسن من نظيرتها سوفيتية الصنع
Sputnik ALEXANDR KAZAKOV
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الدبابات الأجنبية "تحترق أحسن" من الدبابات السوفيتية الصنع.

وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الخميس: "بوسعي القول إن العسكريين الأوكرانيين كثيرا ما يرفضون ركوب تلك الدبابات، لأنها الهدف الأول لشبابنا، ويتم تدميرها بالدرجة الأولى في ميدان القتال".

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وتابع: "وهي تحترق مثل كل الدبابات الأخرى، وحتى أكثر من الأخرى، "تي 72" المعروفة السوفيتية الصنع".

وأشار بوتين إلى أنه "حتى مساء أمس تم تدمير 311 دبابة اعتبارا من 4 يونيو، وجزء كبير منها، أي الثلث على الأقل من صنع غربي، بما فيها من نوع "ليوبارد".

واعتبر بوتين كذلك أن توريدات الأسلحة الغربية "لن تفيد كييف"، بل ستفاقم النزاع.

المصدر: RT + وكالات

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