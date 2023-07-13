بوتين: إرسال أسلحة جديدة إلى كييف يفاقم وضع القوات الأوكرانية ويؤجج النزاع

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن إرسال أسلحة جديدة إلى كييف سيؤدي إلى تفاقم الوضع في أوكرانيا وتأجيج النزاع.

وقال بوتين: "من وجهة نظر التغيير المحتمل في ساحة المعركة، فإن إرسال أسلحة جديدة لن يغيّر شيئا، بل سيؤدي إلى تفاقم الوضع فقط. حيث أنه سيزيد من تفاقم الجانب الأوكراني. وسيؤجج النزاع".

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وأضاف: "إذا كان شخص ما مهتما بهذا، ومن الواضح أن هناك مثل هذه الأطراف المهتمة، فهذه هي أفضل طريقة لتحقيق هذه المهمة، تأجيج النزاع أكثر بإرسال أسلحة جديدة".

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، أنه منذ بداية الهجوم المضاد، بلغت خسائر أوكرانيا أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة.

المصدر: RT