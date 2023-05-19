مدفيديف: لا توجد في الوقت الحالي أية ضرورة  لمفاوضات حول أوكرانيا

قال دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إنه يمكن لروسيا أن تتفاوض بشأن أوكرانيا فقط مع واشنطن، وهي ستجري فقط حول شروط وبنية النظام العالمي بعد الحرب.

وأضاف مدفيديف، في مجال تعليقه على تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنه يجب رفض محادثات السلام على قدم المساواة بين روسيا وأوكرانيا: "ولكن نظرا لأنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، فلا حاجة إلى المفاوضات الآن".

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وتابع مدفيديف: "من الصعب عدم الاتفاق مع طبيبة الأمراض النسائية التي تتظاهر بأنها رئيسة الاتحاد الأوروبي. هذه العمة قالت إنه يجب رفض المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشروط متساوية. طبعا الأمر كذلك، كيف يمكن أن تكون هناك مفاوضات متساوية مع الدولة النازية، التي هي في طور الاندثار والواقعة تحت السيطرة الخارجية؟".

وشدد مدفيديف على أن الحوار لا يمكن أن يكون إلا بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة.

وقال: "يمكن التحدث فقط مع أسيادهم. أي فقط مع واشنطن. وفقط حول شروط بنية النظام العالمي بعد الحرب. على الرغم من أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك. لذلك، ليست هناك حاجة إلى أي مفاوضات على الإطلاق الآن".

المصدر: نوفوستي