حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من عواقب انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".

جاء ذلك في تعليق له على تصريح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، الذي أعرب عن رأيه بضرورة انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، حيث أوضح مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" أن نظام كييف لن يتخلى عن محاولة إعادة الأراضي، وسيتعين على روسيا الرد بقسوة بكل الوسائل الممكنة، وهو سيؤدي إلى صراع بين الحلف وروسيا.

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وكتب مدفيديف: "لقد دعا كيسنجر إلى انضمام أوكرانيا إلى (الناتو). وهو بالطبع يبلغ من العمر 100 عام في غضون 10 أيام، والتقى بريجينف. إلا أنه هنا مخطئ تماما، فهو يصف الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بأنه التهديد الرئيسي للإنسانية.

دائما ما كنت أظن أنه من أجل التقييم الصحيح للوضع، من المهم ألا نأخذ في الاعتبار التهديد الافتراضي، وإنما التهديد الواضح والمباشر".

ودعا مدفيديف إلى تخيل ما سيحدث بعد انضمام أوكرانيا إلى الحلف: "دعونا نتخيل أن أوكرانيا قد تم قبولها في حلف (الناتو) من قبل القادة الحاليين محدودي الذكاء: (الناتو) يشن بالفعل حربا هجينة على بلادنا، ولن يتخلى النظام القومي الأوكراني المتطرف عن محاولة إعادة الأراضي المفقودة، لنصبح أمام المادة الخامسة من معاهدة الحلف وجها لوجه".

يذكر أن المادة الخامسة من معاهدة حلف "الناتو" تنص على أن الهجوم على أحد أعضاء الحلف هو هجوم على جميع أعضائه. وعلى الرغم من أهميتها، إلا أن "الناتو" لم يلجأ لها إلا مرة واحدة في تاريخه، ردا على الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001.

المصدر: نوفوستي