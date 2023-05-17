هنري كيسنجر: الأوروبيون لا يريدون أوكرانيا في حلف الناتو بل يفضلون إجبارها على الدفاع عن نفسها

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، إن الأوروبيين لا يريدون أن يروا أوكرانيا في حلف الناتو، بل يفضلون تسليحها وإجبارها على الدفاع عن نفسها.

وقال في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست" أنه يجب قبول أوكرانيا في حلف "الناتو" لأنها ستصبح الدولة التي تمتلك أفضل الأسلحة وأقل قيادة استراتيجية في أوروبا.

وأكد كيسنجر أنه سيبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا أتيحت له الفرصة، أنه مع انضمام أوكرانيا إلى الناتو "سيكون الأمر أكثر أمانا بالنسبة له".

وقدم كيسنجر سببين وراء رغبته في انضمام كييف إلى "الناتو"، وفي رأيه: "لم تعد روسيا تشكل تهديدا تقليديا"، وفي الوقت نفسه، "تسلح أوكرانيا نفسها بنشاط مع أوروبا، مما سيجعلها الدولة التي تمتلك أفضل الأسلحة وأقل قيادة استراتيجية في أوروبا".

وقال كيسنجر: "من أجل الأمن الأوروبي، من الأفضل أن تكون أوكرانيا في الناتو".

وكان أمين عام حلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد صرح خلال زيارته إلى كييف، في وقت سابق، بأن "مكان أوكرانيا الصحيح هو داخل العائلة الأوروبية الأطلسية، ومكان أوكرانيا الصحيح هو في الناتو"، مضيفا أنه "مع الوقت، سيساعدكم دعمنا في جعل ذلك ممكنا".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "الناتو" قرّر عدم توجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال قمة يوليو في فيلنيوس، إلا أنه سيناقش إمكانية زيادة التعاون مع كييف، وتوقيت انضمامها.

وشددت موسكو على أنها تراقب الوضع عن كثب، وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو "يشكل تهديدا خطيرا لأمن روسيا"، وأن منع هذا التطور هو أحد أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة.

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المصدر: نوفوستي