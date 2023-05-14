"واشنطن بوست": لا أمل لكييف في عضوية الناتو خلال قمة ليتوانيا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الناتو قرّر عدم توجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال قمة يوليو في فيلنيوس، إلا أنه سيناقش إمكانية زيادة التعاون مع كييف، وتوقيت انضمامها.

وكتبت الصحيفة أنه "من بين 31 دولة عضوا في الحلف، وعلى الرغم من دعوات كييف، كان هناك إجماع على أن الناتو لن يرسل دعوة رسمية إلى أوكرانيا كي تنضمم خلال هذا الاجتماع".

وأشارت الصحيفة إلى أن دول أوروبا الشرقية تسعى لاتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الالتزامات المحتملة بشأن توقيت انضمامها إلى الكتلة العسكرية. وفي الوقت نفسه، تؤيد الولايات المتحدة وحلفاؤها "الخطوات الأصغر".

وتقول الصحيفة إن دول الناتو لا زالت تسعى جاهدة "للتغلب على الخلافات حول عضوية أوكرانيا". لافتة إلى أنه في الفترة الأخيرة اشتدت مناقشة هذه القضية. وكشفت الصحيفة أن الدول تجري مشاورات لتحديد الخطوات التالية لمسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

يشار إلى أنه في وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مسؤولي الناتو أرادوا تقديم مساعدة فورية إلى كييف في القمة الليتوانية، ولكن ليس العضوية.

المصدر: Lenta.ru