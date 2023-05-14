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"الإليزيه": زيلينسكي وماكرون يناقشان "دعم أوكرانيا على المستويين العسكري والإنساني"

أخبار العالم

Globallookpress
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أعلن الإليزيه أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يناقشان اليوم الأحد "دعم" فرنسا "استجابةً لمطالب أوكرانيا الملحة على المستويين العسكري والإنساني".

وفي بيان له، أوضح القصر الرئاسي الفرنسي أنّ ماكرون "سيعيد تأكيد دعم فرنسا وأوروبا الثابت لاستعادة أوكرانيا حقوقها المشروعة والدفاع عن مصالحها الأساسية".

وتعتبر هذه الزيارة، هي الثانية التي يقوم بها زيلينسكي إلى باريس منذ بدء الأزمة في أوكرانيا منذ فبراير 2022.

وسبق أن استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 8 فبراير الماضي في قصر الإليزيه، بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس.

المصدر: أ ف ب

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