مقاتلة روسية تعترض طائرة عسكرية نرويجية وتمنعها من انتهاك الأجواء الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة "ميغ-29" منعت طائرة دورية نرويجية من طراز Р-8А Poseidon من انتهاك حدود الأجواء الروسية فوق مياه بحر بارنتس.

وقالت الوزارة في بيانها: "اكتشفت وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية في 14 أغسطس هدفا جويا فوق مياه بحر بارنتس يقترب من حدود دولة روسيا. ولتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود روسيا، أقلعت مقاتلة "ميغ-29" التابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي الروسي للدفاع الجوي".

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وأشارت إلى أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة دورية P-8A Poseidon تابعة لسلاح الجو النرويجي.

وأضافت أنه "مع اقتراب المقاتلة الروسية، قامت الطائرة العسكرية النرويجية بالالتفاف من حدود الدولة الروسية. ولم يُسمح لها بانتهاك حدود الدولة".

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن تحليق المقاتلة الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور المسارات الجوية والاقتراب الخطير من الطائرة النرويجية.

المصدر: RT