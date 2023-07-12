مقاتلة روسية تعترض طائرة نرويجية فوق بحر بارنتس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية قيام مقاتلة من طراز "ميغ – 31" تابعة للأسطول الشمالي، باعتراض طائرة نرويجية من طراز "بيه - 8 بوسيدون" فوق بحر بارنتس، بالقرب من الحدود الروسية.

وبحسب مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، فإن أنظمة مراقبة الأجواء رصدت في 12 يوليو هدفا جويا يقترب من حدود الدولة فوق بحر بارنتس، حيث حلقت مقاتلة من طراز "ميغ – 31" تابعة للأسطول الشمالي، لمنع انتهاك الحدود الروسية وتحديد ذلك.

وذكر التقرير أن "طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "بيه - 8 بوسيدون" تابعة لسلاح الجو النرويجي. ومع اقتراب المقاتلة الروسية، انعطفت الطائرة العسكرية الأجنبية مبتعدة عن حدود دولة روسيا الاتحادية".

وأكدت وزارة الدفاع عدم وقوع انتهاك لحدود روسيا، لكنها شددت على أن تحليق المقاتلة الروسية جرى في ظل التقيد الصارم بالقواعد الدولية لاستخدام الأجواء فوق المياه المحايدة دون عبور الطرق الجوية والاقتراب الخطير من طائرة أجنبية.

المصدر: RT