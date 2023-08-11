"يوتيوب" يحذف قناة ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر

حذف موقع "يوتيوب" قناة ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، الذي علق على الوضع في أوكرانيا وانتقد القرارات والتحركات الأمريكية والغربية.

وعند محاولة الوصول إلى قناة ريتر، تظهر رسالة: "الفيديو غير متاح لأن حساب "يوتيوب" المرتبط به قد تم حذفه".

وعلق ريتر بنشاط على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، من بين مواضيع أخرى، وانتقد الولايات المتحدة لإرسالها مساعدات بمليارات الدولارات إلى كييف، وتوقع أيضا إخفاقات الجيش الأوكراني.

المصدر: نوفوستي