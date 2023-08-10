ضابط مخابرات أمريكي: روسيا تنفذ عملية هي الأنجح في التاريخ العسكري الحديث

أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن القوات الروسية تدمر بشكل منهجي منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية.

وقال ريتر: "الجيش الروسي دمر كل منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية، ويقوم بتوجيه ضربات على الأهداف المحددة بكل أريحية".

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وأشار إلى أن "الدول الغربية زودت نظام كييف بالعديد من منظومات الدفاع الجوي المتقدمة والمختلفة ومع ذلك، فشلت قوات كييف في إنشاء نظام واحد متكامل، بل نشرتها في مواقع متفرقة مما جعلها هدفا سهلا للقوات الروسية".

وتابع: "تنفذ روسيا منذ عدة أشهر أنجح عملية في التاريخ العسكري الحديث من خلال تدميرها قوات الدفاع الجوي المعادية".

ونوه إلى أنه بالإضافة إلى ذلك "يهدر الأوكرانيون ذخيرة باهظة الثمن بكميات كبيرة، لذلك يضطر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرة أخرى إلى التوسل إلى الحلفاء الغربيين لاستجداء دفعات جديدة من الصواريخ".

المصدر: نوفوستي