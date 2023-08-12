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الخارجية الروسية: ازدياد عدد الدول التي تدرك عدم شرعية العقوبات ضد روسيا

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الخارجية الروسية: ازدياد عدد الدول التي تدرك عدم شرعية العقوبات ضد روسيا
Sputnik
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن عدد الدول التي تدرك بوضوح عدم شرعية ما يسمى بالعقوبات الغربية وأضرارها في تزايد مستمر.

وقال: "يمر الوقت، ويدرك عدد متزايد من البلدان، بوضوح عدم شرعية ما يسمى بالعقوبات الغربية وأضرارها، ليس فقط على الدول التي فرضت عليها والأعمال في هذه الدول، بل وكذلك على الدول التي تشارك في هذا النهج الغربي غير المشروع".

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وأضاف: "أستطيع أن أكرر بارتياح أننا نواصل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بشكل تدريجي مع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة".

وأشار إلى أن روسيا تعتزم مواصلة هذه العملية، وتابع: "نرى أن جهودنا لتطوير هذه العلاقات تعطي نتائج إيجابية كبيرة وهامة، على الرغم من الوضع الخارجي غير المواتي دائما ومحاولات الغرب فرض عقوبات".

المصدر: نوفوستي

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