مباحثات سعودية سويدية عن حوادث حرق القرآن وبن فرحان يبلغ نظيره السويدي بتداعيات هذه الإساءات

‌‎تلقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالا هاتفيا، يوم السبت، من نظيره السويدي، توبياس بيلستروم، جرى خلاله بحث ممارسات الإساءة للقرآن الكريم.

‌‎وخلال الاتصال جدّد بن فرحان رفض السعودية التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النّيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

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وأكد الوزير السعودي أن تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم تساهم في تأجيج الكراهية، وتحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات.

من جهته، أعرب الوزير السويدي عن إدانة بلاده واستنكارها لكل محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم، معبراً عن أسفه العميق لما يقوم بعض الأشخاص في بلاده من استغلال صريح لدستور السويد بشأن حرية الرأي، مشدداً على أن بلاده تسعى إلى وقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية