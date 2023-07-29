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فقدان 4 أشخاص بعد تحطم مروحية عسكرية أسترالية

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فقدان 4 أشخاص بعد تحطم مروحية عسكرية أسترالية
@DefenceAust
القوات الأسترالية - أرشيف -
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فقد أثر 4 أشخاص إثر تحطم مروحيّة تابعة للجيش الأسترالي في البحر خلال مناورة عسكرية واسعة النطاق، حسبما أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس فجر السبت.

وتحطمت الطائرة الأوروبية الصنع من طراز "تايبان إم آر إتش-90"، في وقت متقدم يوم الجمعة.

وقال مارليس "بعد 12 ساعة على وقوع الحادث بينما نتحدث إليكم الآن، لم يعثر على أفراد الطاقم الأربعة بعد".

وأضاف أن المناورات العسكرية الواسعة النطاق بين واشنطن وكانبيرا قد علقت.

المصدر: أ ف ب

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