باحث في معهد الأمن القومي الإسرائيلي يتوقع انقلابا عسكريا في إسرائيل

توقع عميد كلية الحقوق في صفد والباحث في معهد الأمن القومي الإسرائيلي، محمد وتد، "حدوث انقلاب عسكري على الحكومة" عقب إقرار الكنيست لتقليص صلاحيات القضاء في حجة المعقولية.

وصرح محمد وتد لقناة "I24News" العبرية أن الانقلاب قد يحدث في حال وقوع صدام بين السلطة القضائية والتشريعية، برفض المحكمة العليا للقرار الذي يقيد عملها، مشيرا إلى أن الأمر يستند إلى تحليلات عميقة لجميع الشخصيات الأمنية التي يتوقع أن تساند المحكمة.

وأضاف وتد: "نحن موجودون بصدد لحظة تاريخية، فعدم استقلالية المحكمة العليا معناه أمر واحد وصريح. كافة ضباط الجيش في إسرائيل موجودون في خطر المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو أمر لا يريده أي شخص، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المتهم بقضايا جنائية يتصرف بشكل غير معقول، هو يتصرف بصورة غير منطقية بناء على القضايا الجنائية المرفوعة ضده".

وفي وقت سابق من نهار الاثنين، صوت الكنيست الإسرائيلي على قانون بند المعقولية، بـ64 صوتا من أصل 120 عضو، فيما انسحبت المعارضة من القاعة العامة قبل التصويت.

المصدر: "I24"