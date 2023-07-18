يارماك يبحث مع ساليفان نتائج قمة الناتو والتزامات كييف في إطار البيان المشترك لدعم أوكرانيا

بحث أندريه يارماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، خلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، نتائج قمة الناتو التي عقدت في فيلنيوس، وأمورا أخرى.

ونشر يارماك بيانا عبر "تلغرام" قال فيه، "إنه أجرى محادثة هاتفية مع ساليفان، بحثا خلالها نتائج قمة الناتو، التي عقدت الأسبوع المنصرم في فيلنيوس، كما أشاد يرماك خلال المكالمة بالتوافق الذي جرى بين دول الناتو خلال القمة فيما يتعلق بتبني "البيان المشترك لدعم أوكرانيا"، الذي شمل ضمانات أمنية كبيرة من قبل دول الحلف لكييف، والذي أيدته دول مجموعة السبع الكبرى و9 دول أخرى شاركت في القمة".

وأشار البيان، إلى أن الجانبين بحثا خلال المكالمة إمكانية الشروع في مفاوضات لإبرام "مذكرة تفاهم ثنائية" بشأن التزامات أوكرانيا في إطار هذا الإعلان "البيان المشترك لدعم أوكرانيا".

وأصدرت دول مجموعة السبع الكبار يوم الأربعاء الماضي خلال قمة الناتو في فيلنيوس بيانا لدعم أوكرانيا، تضمن الالتزامات أمنية تجاه كييف إلا أنه لم يتم تحديد مواعيد محدد لتنفيذها، كما هو الحال مع الوعود السابقة المتعلقة بعضوية أوكرانيا في الحلف.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية في نهاية القمة، إن الناتو عاد أخيرا إلى مخططات الحرب الباردة.

المصدر: نوفوستي