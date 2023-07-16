إيران.. الصابئة المندائيون يحيون احتفالات عامهم الجديد في مدينة الأهواز (صور)

احتفل أتباع الديانة المندائية في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، اليوم الأحد، بحلول عيد رأس السنة في التقويم الصابئي المندائي "العام الصابئي" الذي يعرف أيضا بالتقويم اليحياوي.

وأقام أتباع الصابئة في مدينة أهواز مراسم غسل التعميد للأطفال على ضفاف نهر كارون في محافظة خوزستان.

وتبدأ السنة الجديدة المندائية منتصف شهر يوليو المصادف لشهر "دولا" وفق التقويم المندائي الذي تتبعه طائفة الصابئة في ايران، التي تعتقد أن هذا اليوم يصادف يوم خلق نبينا آدم (ع).

وتستمر الاحتفالات ثلاثة إيام تبدأ بطقوس التعميد في مياه الضفة الشرقية لنهر كارون بعد اعتكاف في المنازل لمدة 36 ساعة يعتكفون فيها داخل منازلهم معتزلين جميع أشكال الحياة الاجتماعية، ومن ثم يتبادلون التهاني والتبريكات بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وتعرف بداية العام " الصابئي" عند اتباع الديانة المندائية بـ "عيد الخليقة" أو "دهوا ربا"، وهو أول الأعياد وأكبرها وفق التقويم اليحياوي، إلى جانب أعياد أخرى مثل "عيد الازدهار" المعروف بالعيد الصغير، و"عيد البنية" أو "دهوا البرونايا"، وأخيرا يوم التعميد الذهبي الذي يسمى "دهوا ديمانا".

والمندائية أو الديانة الصابئية أو ديانة الصابئة المندائيين، هي إحدى الأديان الإبراهيمية، يؤمن أتباعها بأن يحيى بن زكريا هو صاحب رسالتهم، ويؤكدون بأنهم أول وأقدم الديانات والشرائع التوحيدية.

وأتباعها من الصابئة يتبعون أنبياء الله آدم وشيث وإدريس ونوح وسام بن نوح ويحيى بن زكريا، وقد كانوا منتشرين في بلاد الرافدين وفلسطين، ولا يزال السواد الأعظم من أتباعها في العراق، كما أنهم متواجدون في الأهواز بإيران، إلا إن عددا كبيرا منهم هاجر بسبب الحروب وسوء الأوضاع الأمنية في العراق.

المصدر: RT + وكالات