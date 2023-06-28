ترامب يتعهد بمنع جميع الشيوعيين والماركسيين من دخول الولايات المتحدة

تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بمنع جميع "الشيوعيين والماركسيين" من دخول البلاد إذا عاد إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب: "بالاستناد إلى القانون الاتحادي. سأوجه حكومتي بمنع دخول جميع الشيوعيين وجميع الماركسيين".

ويعتزم ترامب منع "جميع الشيوعيين والماركسيين الكارهين للمسيحيين" من دخول البلاد في اليوم الأول من رئاسته إذا فاز في انتخابات عام 2024.

وتحرم قوانين الهجرة الحالية الشيوعيين من حق الحصول على الجنسية الأمريكية أو تصاريح الإقامة، لكن الحظر لا ينطبق على السفر لأغراض السياحة أو الأغراض التعليمية.

المصدر: نوفوستي