مشرعان أمريكيان يدعوان بايدن لوقف تمويل صندوق المناخ الأخضر الأممي

دعا اثنان من أعضاء مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن إلى وقف تمويل صندوق المناخ الأخضر للأمم المتحدة للاشتباه بتمويله الصين.

وقال النائبان مايكل ماكول وبرايان ماست في رسالة إلى بايدن، إن قراره تخصيص مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر يثير "قلقا متزايدا"، معتبرين الصندوق "قناة لتمويل الصين".

وأشارا إلى أن الصندوق الأممي قد وعد بتخصيص 100 مليون دولار لصندوق شاندونغ للتنمية الخضراء، الذي "يفتقر إلى آلية للرقابة، وهو عاجز عن تقديم أي تقارير مرضية بشأن جهوده في مجال المناخ".

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واعتبر النائبان أن "تحويل الأموال غير الشفاف" من الصندوق إلى الصين أمر "غير مبرر، لا يتجاوب مع أهداف الأمم المتحدة للإسراع بالتحول إلى الطاقة النظيفة ومحاربة انبعاثات الكربون".

كما اعتبر النائبان أن الصين لم تعد دولة نامية، وبالتالي لا يحق لها الحصول على المساعدة المالية من الأمم المتحدة.

ودعا النائبان الإدارة الأمريكية إلى "وقف تمويل برامج المناخ العالمية" و"اتخاذ خطوات لتجريد الصين من صفة الدولة النامية".

المصدر: تاس