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رئيس الوزراء النيوزيلندي: لا أتفق مع وصف بايدن للرئيس الصيني بالديكتاتور (فيديو)

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رئيس الوزراء النيوزيلندي: لا أتفق مع وصف بايدن للرئيس الصيني بالديكتاتور (فيديو)
AFP
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قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، إنه لا يتفق مع وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، للرئيس الصيني شي جين بينغ بـ"الديكتاتور"، وذلك قبيل زيارته الرسمية للصين في نهاية هذا الشهر.

وردا على سؤال حول ما إذا يتفق مع وصف بايدن للرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"، قال هيبكنز للصحفيين: "لا، وشكل الحكومة الذي تتمتع به الصين هو أمر يخص الشعب الصيني".

و إذا كان للشعب الصيني رأي في شكل الحكومة، أجاب: "إذا أرادوا تغيير نظام حكومتهم، فسيكون ذلك شأنهم".

يذكر أنه ومن المقرر أن يزور هيبكينز الصين في الفترة من 25 إلى 30 يونيو ، على رأس وفد تجاري يضم بعض أكبر الشركات في نيوزيلندا.

وسيجتمع مع الرئيس الصيني، ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو ليجي. 

المصدر: "رويترز"

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