رئيس الوزراء النيوزيلندي: لا أتفق مع وصف بايدن للرئيس الصيني بالديكتاتور (فيديو)

قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، إنه لا يتفق مع وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، للرئيس الصيني شي جين بينغ بـ"الديكتاتور"، وذلك قبيل زيارته الرسمية للصين في نهاية هذا الشهر.

وردا على سؤال حول ما إذا يتفق مع وصف بايدن للرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"، قال هيبكنز للصحفيين: "لا، وشكل الحكومة الذي تتمتع به الصين هو أمر يخص الشعب الصيني".

و إذا كان للشعب الصيني رأي في شكل الحكومة، أجاب: "إذا أرادوا تغيير نظام حكومتهم، فسيكون ذلك شأنهم".

New Zealand Prime Minister Chris Hipkins, ahead of his official trip to China at end of this month, said he did not agree with US President Joe Biden's remark that Chinese leader Xi Jinping was a dictator https://t.co/ozXx6AJYAlpic.twitter.com/JBotwjht9P — Reuters (@Reuters) June 22, 2023

يذكر أنه ومن المقرر أن يزور هيبكينز الصين في الفترة من 25 إلى 30 يونيو ، على رأس وفد تجاري يضم بعض أكبر الشركات في نيوزيلندا.

وسيجتمع مع الرئيس الصيني، ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو ليجي.

المصدر: "رويترز"