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وسائل إعلام: مسؤولون أمريكيون متفاجئون من تصريحات بايدن حول الرئيس الصيني

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وسائل إعلام: مسؤولون أمريكيون متفاجئون من تصريحات بايدن حول الرئيس الصيني
AP
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فاجأت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن المسيئة للرئيس الصيني مسؤولين أمريكيين كبارا، فقد جاءت بعد يوم من زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لبكين من أجل تحسين العلاقات بين البلدين.

وذكرت شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية، نقلا عن مصادر، أن بايدن قال في وقت سابق إن "شي جين بينغ لا يحوز كل المعلومات حول حادثة المنطاد ولهذا كان منزعجا للغاية لأن هذا مصدر إحراج كبير للديكتاتوريين".

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وأفادت الشبكة أن مسؤولين أمريكيين كبارا قد عبروا يوم الأربعاء عن تفاجئهم من حديث بايدن حول الرئيس الصيني، بعد 24 ساعة فقط من زيارة بلينكن إلى بكين، كما أضافت أن المسؤولين الأمريكيين قد سعوا سرا للتوضيح بأن تصريحات الرئيس الأمريكي "لا تعكس نهجا جديدا أو تغييرا في السياسية الرسمية للإدارة الأمريكية"، فضلا عن أنهم لا يتوقعون أن تؤثر عبارات بايدن بالتقدم الذي حققه بلينكن مع الصين بعد زيارته الأخيرة لبكين.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن التواصل مع الصين لا يعني أن واشنطن ستتجاهل الخلافات القائمة مع بكين، حيث أعرب عن أمله في ألا تنعكس تصريحات بايدن بشأن شي جين بينغ، على جدول الاتصالات المقبلة بين ممثلي البلدين.

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وتحدث بايدن عن الرئيس الصيني بعد أقل من يوم من انتهاء زيارة بلينكن لبكين، التي عقدت عليها واشنطن آمالا كبيرة في تحسين العلاقات الثنائية، كما جاء الرد الصيني على تصريحات بايدن، على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، حيث وصفت تصريحات بايدن بأنها "غير مسؤولة للغاية وتنتهك بشكل خطير الآداب الدبلوماسية وتعتبر استفزازا سياسيا صريحا".

المصدر: نوفوستي 

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