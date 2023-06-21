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وسائل إعلام: صحفيون من عدة دول بالناتو يكشفون جرائم القوات الأوكرانية في دونباس

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وسائل إعلام: صحفيون من عدة دول بالناتو يكشفون جرائم القوات الأوكرانية في دونباس
Sputnik
دونيتسك، أرشيف
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تحدثت الصحفية الفرنسية المستقلة كريستيل نيعان عن أن صحفيين من 4 دول على الأقل من دول الناتو يعملون حاليا على تغطية جرائم الحرب التي ترتكبتها القوات الأوكرانية في دونباس.

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وقالت نيعان وهي مؤسسة مشروع "Donbass Insider" في حديث لوكالة "تاس": "لدينا 6 أشخاص جاهزين للعمل بشكل كامل أو قد بدأوا عملهم. إنهم صحفيون من كندا وبريطانيا وفرنسا وهولندا. وهناك زميلة محتملة أخرى من ألمانيا. وهناك أيضا الصحفي فيتوريو من إيطاليا، وهم مهتمون بمشروعنا هذا أيضا".

وأضافت أن معظم الصحفيين الأجانب الذين يتحدثون عن الجرائم الأوكرانية في أراضي دونباس يتعرضون للملاحقة من جانب الاستخبارات الغربية. وأوضحت: "يهددون باعتقالنا. لذلك يجب علينا جميعا العمل في الأراضي الروسية".

وشددت الصحفية الفرنسية على أن مشروعها هو واحد من الموارد القليلة التي لا تزال متاحة للمتفرجين الغربيين، ولذلك تسعى حاليا لضمان توزيعه بعدة لغات.

المصدر: تاس

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