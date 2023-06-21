استخراج 171 جثة من ضحايا المسلحين الأوكرانيين في جمهورية لوغانسك خلال أسبوع

أفاد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر بارستريكين باستخراج أكثر من 170 جثة تعود لضحايا سقطوا بأيدي المسلحين الأوكرانيين من مدافن عشوائية في جمهورية لوغانسك الشعبية خلال أسبوع واحد.

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وقال باستريكين في حديث لوكالة "تاس": "كما تجري لجان التحقيق المحلية عملا نشيطا لدراسة المدافن العشوائية بالتعاون مع الخبراء من مركز الطب الشرعي ومكتب فحوصات الطب الشرعي. وخلال الأسبوع الماضي تم تفتيش 101 مدفن وتم استخراج 171 جثة وقد تم تحديد هوية 132 شخصا حتى الآن. وفي الوقت نفسه تم إدراج موظف بلجنة التحقيق بجمهورية لوغانسك الشعبية في الفريق العامل المشترك بين الإدارات الذي يقوم بالبحث عن أماكن دفن ضحايا العدوان الأوكراني وتحديد هويتهم وتخليد الذاكرة".

وفي سياق متصل أفاد باستريكين ببدء عمل فرع مركز الطب الشرعي بمدينة دونيتسك.

ودقق: "في الوقت الراهن يذهب للعمل في هذا الفرع، بشكل أساسي، خبراء من مناطق أخرى من ذوي الخبرة العملية. بعد حل عدد من المسائل التنظيمية واللوجستية سيبدأ موظفو الفرع في إجراء الفحوصات التنظيرية واللغوية والاقتصادية والإنشائية والتقنية وغيرها من أنواع فحوصات الطب الشرعي".

المصدر: تاس