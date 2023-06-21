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لجنة التحقيق الروسية تحدد هوية المتورطين في كارثة كاخافسكايا

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لجنة التحقيق الروسية تحدد هوية المتورطين في كارثة كاخافسكايا
Sputnik
رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين
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أفاد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بأن لجنته تجري فحصا بعد تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية وتحدد هوية العسكريين الأوكرانيين المتورطين في هذا الهجوم.

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وقال باستريكين في حديث لوكالة "تاس": "يتم تنفيذ عدد من الفحوصات والتحريات. كما يتم تحديد هوية أشخاص من بين أفراد الوحدات الأوكرانية الضالعين في هذه الجريمة".

وأضاف أن المحققين وخبراء الطب الشرعي أجروا عمليات تفتيش في موقع الحادث.

وتابع: "تم تسجيل الدمار الموجود. ويستمر في الوقت الحالي تحديد الأضرار الناجمة عن إغراق التجمعات السكنية بسبب تدمير السد، وكذلك رصد هذه العواقب الخطيرة".

المصدر: تاس

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