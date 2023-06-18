ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة محطة كاخوفسكايا الكهرومائية إلى 35 قتيلا

أعلن رئيس حكومة منطقة خيرسون، أندريه ألكسيينكو، عن ارتفاع أعداد القتلى جراء كارثة محطة كاخوفسكايا الكهرومائية إلى 35 شخصا.

وكتب ألكسيينكو على قناة تيلغرام: "لسوء الحظ، ارتفع عدد القتلى إلى 35"، علما بأن عدد الوفيات المسجلة حتى يوم أمس كان 29 شخصا.

وتعرضت محطة كاخوفسكايا الكهرومائية للاستهداف من قبل قوات كييف، ما أدى لحدوث فيضان أغرق عشرات التجمعات السكنية في منطقة خيرسون، وتسبب في نزوح الآلاف من منازلهم، وسقوط ضحايا.

المصدر: تاس