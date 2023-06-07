ستولتنبرغ وكوليبا يناقشان تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أنه ناقش تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، عشية اجتماع للجنة "الناتو-أوكرانيا " غدا.

وقال ستولتنبرغ: "لقد تحدثت مع دميتري كوليبا عن التدمير الهائل لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية، والذي أجبر آلاف الأشخاص على المغادرة وسيؤدي إلى كارثة بيئية. وسينضم الوزير كوليبا إلى سفراء الدول الأعضاء في الناتو في اجتماع لجنة الناتو- أوكرانيا، التي سأستضيفها غدا".

ودمر قصف من قبل الجيش الأوكراني الليلة الماضية الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويعتقد أن تكون الضربة قد وجهت من راجمة صواريخ من طراز "أولخا". وبحسب فلاديمير ليونتييف، رئيس منطقة نوفوكاخوفا، تم هدم الصمامات الموجودة في السد، لكن السد نفسه لم يتضرر.

وفي ظل التصريف غير المنظم للمياه، ارتفع منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا عشرة أمتار، ويمكن أن يصل إلى 12 كحد أقصى. وقد غمرت المياه ثلاث قرى في المنطقة بالكامل.

المصدر: نوفوستي