موقع "والا": الجندي المصري على الحدود هدم أسطورة دفاع الدفاع الإسرائيلي

ذكر موقع "والا" العبري، أن مفهوم جيش الدفاع الإسرائيلي انهار في اللحظة التي استثمرت فيها الحكومة الإسرائيلية أموالها على الحدود المصرية.

وقال المراسل العسكري لموقع والا الإسرائيلي أمير بوخبوط: "انهار مفهوم الجيش الإسرائيلي للدفاع في اللحظة التي أعقبت استثمار الحكومة الإسرائيلية مليارات الشواقل على الحدود المصرية، وهناك العديد من الأسئلة العميقة التي لا ترتبط فقط بالملاحظات التكنولوجية".

وجاء هذا التعليق في أعقاب الاشتباك المسلح الذي وقع فجر اليوم السبت بين حرس الحدود الإسرائيلي، وجندي مصري اخترق الحدود، فيما قالت الحكومة الإسرائيلية إنه كان محاولة لمنع تهريب المخدرات من مصر إلى تل أبيب على يد الجندي الذي اخترق الحدود الإسرائيلية وتجول هناك لعدة ساعات دون أن يكتشفه أحد.

وجاءت هذه الحادثة لتشكل عقدة كبيرة لدى الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة الإسرائيلية منذ ما يزيد عن 4 عقود عن أسطورة جيشها الذي لا يقهر ودفاعاته القوية.

وباعتراف تل أبيب والجنرالات العسكريين، طرحت تساؤلات حول تمكن مجند مصري وحيد من اختراق الحدود، وقتل 3 مجندين.

وقال قائد لواء الجنوب في الجيش الإسرائيلي :"اخترق الجندي المصري الحدود واشتبك 3 مرات مع الجنود، في الأولى قتل جنديا ومجندة، ثم قتل جنديا ثالثا وفي المرة الثالثة ارتقى المنفذ".

أصدر قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، اللواء اليعازر توليدانو، تهديدات للجانب المصري عقب العملية التي نفذها جندي مصري ضد عدد من قوات الجيش الإسرائيلي.

المصدر:RT