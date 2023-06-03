الجيش الإسرائيلي: الجندي المصري اخترق الحدود واشتبك 3 مرات مع الجنود وقتل ثلاثة منهم

قال قائد لواء الجنوب في الجيش الإسرائيلي اللواء اليعازر توليدانو، مساء يوم السبت، إن الجندي المصري اخترق الحدود الإسرائيلية واشتبك 3 مرات مع الجنود.

وأضاف أنه في الاشتباك الأول قتل جنديا ومجندة، ثم قتل جنديا ثالثا وفي المرة الثالثة ارتقى المنفذ.

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وأصدر قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي تهديدات للجانب المصري عقب العملية التي نفذها جندي مصري ضد عدد من قوات الجيش الإسرائيلي.

وذكر توليدانو في بيان له مساء اليوم "إن كل الاتجاهات قيد الفحص وأن التحقيق مع المصريين سيكون حادا".

ووصف الجيش الإسرائيلي المجند المصري الذي قتل ثلاثة جنود إسرائيليين (الرقيب أوهاد دهان 20 سنة، والرقيبة ليا بن نون، 19 سنة من ريشون لتسيون) في هجوم بالنيران على نقطة عسكرية على حدود مصر، بـ"المخرب".

من جهته صرح المراسل العسكري لموقع "واللا" العبري أمير بوخبوط، بأن مفهوم الجيش الإسرائيلي للدفاع انهار في اللحظة التي أعقبت استثمار مليارات الشواقل على الحدود المصرية.

وأفاد بأن هناك العديد من الأسئلة العميقة والتي لا تتعلق فقط بالملاحظات التكنولوجية.

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وأعلن الجيش المصري يوم السبت مقتل مجند عند الحدود المصرية الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري إن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام فجر السبت بمطاردة عناصر تهريب مخدرات.

وأضاف أنه وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.

وأكد المتحدث أنه جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية