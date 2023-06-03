نشر صورة أحد الجنود الإسرائيليين القتلى على يد مجند الجيش المصري والسلاح المستخدم

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا جديدة لمقتل 3 جنود إسرائيليين على يد مجند من القوات المصرية، خلال مطاردته لعدد من تجار المخدرات.

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ونشرت وسائل الإعلام المصرية صورة للمجند والمجندة الذين قتلوا على الحدود مع مصر، والسلاح المستخدم الذي تبين أنه "كلاشينكوف".

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري إنه "فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وأكد المتحدث أنه "جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذلك إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".

واعترف الجيش الإسرائيلي السبت، بمقتل 3 جنود في "حادث أمني" وقع عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + RT