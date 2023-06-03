نشر صورة المجندة الإسرائيلية المقتولة على يد الجندي المصري

نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورة لمجندة إسرائيلية تدعى إيليا بن نون، والتي قتلت صباح اليوم السبت على يد جندي مصري على الحدود المصرية الإسرائيلية.

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وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، إنه "فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وأكد المتحدث أنه "جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذلك إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".

واعترف الجيش الإسرائيلي السبت، بمقتل 3 جنود في "حادث أمني" وقع عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + RT