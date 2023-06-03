 
مباشر

نشر صورة المجندة الإسرائيلية المقتولة على يد الجندي المصري

أخبار العالم العربي

نشر صورة المجندة الإسرائيلية المقتولة على يد الجندي المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vfnp

نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورة لمجندة إسرائيلية تدعى إيليا بن نون، والتي قتلت صباح اليوم السبت على يد جندي مصري على الحدود المصرية الإسرائيلية.

نشر صورة المجندة الإسرائيلية المقتولة على يد الجندي المصري
إقرأ المزيد
الجيش المصري يعلن مقتل عنصر أمني مصري عند الحدود مع إسرائيل
الجيش المصري يعلن مقتل عنصر أمني مصري عند الحدود مع إسرائيل

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، إنه "فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وأكد المتحدث أنه "جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذلك إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".

واعترف الجيش الإسرائيلي السبت، بمقتل 3 جنود في "حادث أمني" وقع عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا