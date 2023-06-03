الجيش المصري يعلن مقتل عنصر أمني مصري عند الحدود مع إسرائيل

أعلن الجيش المصري السبت مقتل عنصر أمن مصري عند الحدود المصرية الإسرائيلية.

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وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، إنه "فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وأكد المتحدث أنه "جاري إتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذلك إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".

واعترف الجيش الإسرائيلي، بمقتل 3 جنود وإصابة ضابط في الحادث عند الحدود المصرية.

وتحدث موقع "واينت" العبري عن أن "منطقة الحادث الأمني شهدت قبل ساعات إحباط عملية كبيرة لتهريب المخدرات، تضمنت تبادلا لإطلاق نار".

يتبع..