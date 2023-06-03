الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 جنود عند الحدود ويعلن التنسيق مع الجيش المصري

اعترف الجيش الإسرائيلي السبت، بمقتل 3 جنود في "حادث أمني" وقع عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.

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وبينما لا تزال ملابسات الحادث غامضة، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "مقتل جنديين في جيش الدفاع نتيجة إطلاق نار خلال حادث أمني على الحدود مع مصر وقع صباح اليوم"، وأضاف أن "الحادث الأمني وقع في منطقة اللواء الإقليمي فاران حيث قتل في الحادث جندي ومجندة نتيجة إطلاق نار بالقرب من الحدود. ويقوم جيش الدفاع بالتحقيق في ملابسات الحادث ويجري أعمال تمشيط في المنطقة".

ولفت أدرعي إلى أنه "خلال اشتباك وتبادل لإطلاق نار مع مخرب داخل الأراضي الإسرائيلية تمكن الجنود والقادة من إطلاق النار عليه وتحييده"، لكن الإعلام العبري أكد أن القوات الإسرائيلية قتلت عنصرا من الشرطة المصرية خلال الاشتباك.

وبوقت لاحق، أفاد الجيش عن مقتل جندي ثالث وإصابة ضابط بجروح خلال تبادل لإطلاق النار.

ووفق ما أفادت مراسلتنا، فقد "عثر أولا على جثتي مجند ومجندة بعد ساعات على مقتلهما، وبعد ذلك حصل اشتباك ناري إثر تسلل مسلح من ما أدى إلى تصفيته من قبل الجيش الإسرائيلي، وخلال الاشتباك قتل جندي إسرائيلي ثالث وأصيب ضابط صف بجروح طفيفة".

وقالت إذاعة الجيش إنه تم "إرسال قوات من وحدة اليمام وطائرات مسيرة من طراز راكب السماء وقوات أخرى لتمشيط المنطقة الحدودية مع مصر لاستبعاد وجود مسلحين آخرين".

ولم تصدر القاهرة أي تعليق رسمي حتى الساعة، إلا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد أنه يتم التحقيق في الحادث بالتعاون مع الجيش المصري.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصادر مصرية قولها إن الطيران الإسرائيلي قصف مواقع في سيناء المصرية، فيما تحدث موقع "واينت" عن أن "منطقة الحادث الأمني شهدت قبل ساعات إحباط عملية كبيرة لتهريب المخدرات، تضمنت تبادلا لإطلاق نار".

المصدر: RT