إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر: الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع في سيناء

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عن مصادر مصرية قولها إن الطيران الإسرائيلي قصف مواقع في سيناء المصرية.

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يأتي ذلك، عقب الإفادة عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين في حادث أمني خطير على الحدود المصرية، وفق ما ذكر موقع واينت العبري.

وقال الموقع إنه "قبل ساعات من وقوع الحادث على الحدود المصرية، وقعت عملية تهريب مخدرات بنفس المنطقة تقدر قيمتها بمبلغ مليون ونصف شيكل، تضمنت العملية إطلاق نار لإحباط تهريب المخدرات".

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، قال بدوره إنه "وقع صباح اليوم حدث أمني في منطقة لواء فاران الإقليمي أسفر عن وقوع إصابتين. جيش الدفاع يقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث وسيطلع عن تفاصيله لاحقا".

المصدر: وسائل إعلام عبرية