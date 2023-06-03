 
مباشر

إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر: الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع في سيناء

أخبار العالم

إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر: الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع في سيناء
وسائل إعلام
سيناء المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vfmf

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عن مصادر مصرية قولها إن الطيران الإسرائيلي قصف مواقع في سيناء المصرية.

إقرأ المزيد
إعلام عبري: قتلى وجرحى في حادث أمني خطير عند الحدود المصرية
إعلام عبري: قتلى وجرحى في حادث أمني خطير عند الحدود المصرية

يأتي ذلك، عقب الإفادة عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين في حادث أمني خطير على الحدود المصرية، وفق ما ذكر موقع واينت العبري. 

وقال الموقع إنه "قبل ساعات من وقوع الحادث على الحدود المصرية، وقعت عملية تهريب مخدرات بنفس المنطقة تقدر قيمتها بمبلغ مليون ونصف شيكل، تضمنت العملية إطلاق نار لإحباط تهريب المخدرات".

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، قال بدوره إنه "وقع صباح اليوم حدث أمني في منطقة لواء فاران الإقليمي أسفر عن وقوع إصابتين. جيش الدفاع يقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث وسيطلع عن تفاصيله لاحقا".

المصدر: وسائل إعلام عبرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا