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إعلام عبري: قتلى وجرحى في حادث أمني خطير عند الحدود المصرية

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إعلام عبري: قتلى وجرحى في حادث أمني خطير عند الحدود المصرية
AFP
الحدود الإسرائيلية المصرية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في "حادث أمني خطير على الحدود المصرية".

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وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "صباح اليوم وقع حادث أمني في منطقة فرقة باران الإقليمية. أسفر الحادث عن سقوط ضحيتين. ويقوم الجيش الاسرائيلي حاليا بالتحقيق في ملابسات الحادث وسيتحدث عن مزيد من التفاصيل لاحقا".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تمت معالجة الإصابتين في الميدان، كما تم تعزيز القوات في مكان الحادث.

وأكد أن الحادث قيد التحقيق من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

المصدر: واينت 

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