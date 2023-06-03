الجيش الإسرائيلي يكثف اتصالاته مع المصريين بعد عملية الحدود

قال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، اللواء اليعازر توليدانو، إن اتصالات على مستوى عال تجري مع مصر عقب العملية التي نفذها جندي مصري ضد جنود إسرائيليين على الحدود.

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وقال توليدانو في بيان له مساء اليوم السبت، في منطقة "حريف" الحدودية مع مصر بشأن الهجوم على الحدود المصرية صباح اليوم، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين (الرقيب عهاد دهان 20 سنة، والرقيبة ليا بن نون، 19 سنة من ريشون لتسيون)، في تبادل لإطلاق النار مع مقاتل بالجيش المصري: "إن كل الاتجاهات قيد الفحص وأن التواصل مع المصريين مستمر".

وفي غضون ذلك، أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي تقييما للوضع مع اللواء اليعازر توليدانو وقائد الفرقة 80 المخولة بتأمين الحدود مع مصر المقدم ايتسيك كوهين، وقال: "نحقق في الحادث بشكل دقيق وشامل مع الجانب المصري.. سوف نستخلص الدروس اللازمة من المصريين"، وفق مراسل القناة الـ 13 الإسرائيلية.

وأضاف هاليفي: ما جرى اليوم حادث صعب جدا سقط خلاله جنديان ومجندة من خيرة أبنائنا في نشاط عملياتي للحفاظ على أمن الحدود مع مصر. في نهاية تبادل لاطلاق نار قتل الجندي المصري، الحادث يقع على حدود تشهد نشاطات عملياتية ليليا. نجري تحقيقا شاملا ومعمقا للحادث مع الجيش المصري وسنستخلص العبر المطلوبة".

فيما صرح ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، بخصوص سقوط الرقيب عهاد دهان، أنه "خلال عمليات البحث عن منفذ العملية الذي قتل الراحلة ليا بن نون ومقاتل آخر في الجيش الإسرائيلي، تعرفت قوة من الجيش الإسرائيلي على منفذ العملية المصري في الأراضي الإسرائيلية، حيث تبع ذلك تبادل لإطلاق النار، قتل خلاله الرقيب الإسرائيلي عهاد دهان ، من مقاتلي حرس الحدود في كتيبة الفهد، خلال تبادل لإطلاق النار مع الجندي المصري .

بينما أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت تقييما للوضع بعد الهجوم، وقال: "إنه يؤذي سقوط المقاتلين الثلاثة في حادثة على الحدود المصرية، نفذ جنود الجيش الإسرائيلي مهامهم بتفان لكن الحادث انتهى بنتائج وخيمة، قلبي مع العائلات في أصعب أوقاتهم. أجريت تقييما للوضع مع هيئة الأركان العامة".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي سيحقق في الحادث كما هو مطلوب. أنا أثق في جنود وقادة الجيش الإسرائيلي الذين يواصلون تنفيذ مهامهم بعزم ومثابرة".

المصدر : التلفزيون الإسرائيلي