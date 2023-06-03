كاسترو يؤكد دعم كوبا لروسيا في صراعها مع الغرب ويعرب عن ثقته بنصرها في الصراع الأوكراني

أعرب زعيم الثورة الكوبية راؤول كاسترو، عن دعم بلاده الكامل لروسيا في صراعها مع الغرب، مؤكدا أن الأزمة الأوكرانية ستنتهي بانتصار موسكو.

وقال كاسترو في مكالمة هاتفية مع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن بلاد تؤيد جميع الإجراءات التي اتخذتها روسيا في إطار الأزمة الأوكرانية، معربا عن ثقتها بانتصارها القريب.

ومن جانبه أكد مدفيديف، أن موقف روسيا من الحصار التجاري والاقتصادي والمالي المفروض على كوبا من قبل الولايات، ثابت ولم يتغير، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لنظام القيود الأمريكية الذي يتعارض مع معايير القانون الدولي".

وتطرق الجانبان خلال حديثهما لمسألة التعاون بين روسيا وكوبا، وأشار مدفيديف إلى أنه يتم بذل الكثير من الجهود لتعميق العلاقات المتعددة بين البلدين، والتي سيتم تعزيزها بشكل أكبر في المستقبل القريب".

وأضاف مدفيديف: نحن نقدر الدعم الذي يقدمه الشعب الكوبي لبلدنا في مواجهة الغرب الجماعي، في ظل الحرب الهجينة التي شنها حلف الناتو وعلى رأسه الولايات المتحدة ضد روسيا".

كما هنأ مدفيديف السياسي الكوبي، بيوم ميلاده الـ 92 الذي يصادف اليوم السبت.

وأفاد مكتب مدفيديف، بأن "كاسترو من جانبه شكر مدفيديف على هذه التهنئة، وأعرب عن دعمه الكامل لروسيا الاتحادية".

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المصدر: تاس