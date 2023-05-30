الرئيس الكوبي يشيد بمستوى العلاقات الروسية الكوبية ويصف فلاديمير بوتين بـ"الصديق"

أشاد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في مقابلة معRT، بمستوى العلاقات التي تربط بلاده بروسيا، واصفا إياها بـ"الممتازة".

وأضاف: "تربط بين البلدين، علاقات أخوة وصداقة تاريخية رائعة ، ومنذ وضع حجر الأساس لهذه العلاقات خلال حقبة الاتحاد السوفيتي وهي مستمرة بالتطور والازدهار، وشهدت العديد من المحطات الحافلة في العلاقات بين بلدينا وشعبينا".

وأكد أن هذه العلاقات مستمرة إلى اليوم بفضل رغبة كلا الجانبين الروسي والكوبي بتعزيزها، والوقوف معا في مواجهة عدم اليقين والغموض الذي يعم العالم الحديث.

وقال: "أنا أعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديقا شخصيا، كما أنه صديق حقيقي لكوبا وشعبها، وتجاربنا على مر السنين أظهرت ذلك جليا".

وأعرب عن تقديره لسياسة الرئيس بوتين المتفهمة والمراعية في التعامل مع المشاكل التي تعاني منها كوبا.

وأضاف: "أنا ممتن لاعتراف الرئيس بوتين ببطولة الشعب الكوبي في مواجهة الأوقات الصعبة والناجمة عن الحصار الذي تم تكثيفه مؤخرا، كما أقدر استعداد بوتين الذي لا أعتبره زعيما لروسيا وحسب، بل وللعالم أجمع لدعم كوبا بكل السبل المتاحة".

وشدد على إدانة كوبا ورفضها لجميع العقوبات والإجراءات الغربية المفروضة على روسيا، وتوسع حلف الناتو تجاه حدودها.

المصدر: RT + نوفوستي