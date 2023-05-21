وفاة نائب وزير روسي أثناء العودة من رحلة عمل في كوبا

توفي نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي بيوتر كوتشيرينكو أمس السبت عن عمر يناهز 47 عاما، وهو عائد من رحلة عمل في كوبا، حسبما أفادت الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد: "شعر بيتر كوتشيرينكو بوعكة صحية على متن الطائرة التي كان فيها ضمن الوفد الروسي عائدا من رحلة عمل إلى كوبا".

وأوضح البيان أن الطائرة هبطت في مطار مدينة مينيراليني فودي (في جنوب روسيا)، حيث حاول الأطباء إسعاف كوتشيرينكو، لكنهم عجزوا عن إنقاذ حياته.

وشغل كوتشيرينكو منصب نائب وزير العلوم والتعليم العالي منذ مارس 2020.

المصدر: RT