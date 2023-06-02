ديسانتيس يعلق على سقوط بايدن: نتمنى للولايات المتحدة الشفاء منه (فيديو)

علق حاكم ولاية فلوريدا والمرشح للرئاسة الأمريكية رون ديسانتيس، على سقوط الرئيس جو بايدن خلال حفل تكريم خريجي أكاديمية القوات الجوية، قائلا: "نتمنى الشفاء له، والشفاء لبلدنا منه".

وفي خطاب له، قال ديسانتيس: "نأمل ونتمنى لجو بايدن الشفاء العاجل من أي إصابات قد يتعرض لها، لكننا نتمنى أيضا للولايات المتحدة الشفاء العاجل من الإصابات التي لحقت بها بسبب جو بايدن وسياساته".

MIC DROP: "We hope and wish Joe Biden a swift recovery from any injuries he may have sustained, but we also wish the United States of America a swift recovery from the injuries sustained because of Joe Biden and his policies." — Governor @RonDeSantis 👀 pic.twitter.com/HNsJcOoJZK — Team DeSantis (@TeamDeSantis) June 1, 2023

وتعرض بايدن الخميس، لحادث سقوط خلال تكريمه خريجي أكاديمية القوات الجوية الأمريكية بولاية كولورادو.

ووفقا للتقرير الصحفي للبيت الأبيض فإن بايدن كان "يسير عائدا إلى مقعده عندما سقط، بدا وكأنه تعثر بسبب كيس رمل أسود عندما سقط".

وحسب تقارير إعلامية فإن بايدن وبعد عودته من الحفل إلى البيت الأبيض، صدم رأسه بباب الهليكوبتر أثناء ترجله منها.

المصدر: RT