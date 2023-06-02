ديسانتيس يحتار في كتابة اسمه

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن حاكم ولاية فلوريدا، والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، رون ديسانتيس، محتار في طريقة كتابة اسمه.

وحسب الموقع فإنه في الأيام الأولى من حملته، كان ديسانتيس يتنقل بين النطق باسمه Dee-Santis وDeh-Santis، مشيرا إلى أن طريقة كتابة اسمه شكل قضية مربكة لفريق حملته لسنوات عديدة.

axios

وذكر أنه خلال الأسبوع الأول له كمرشح، نطق ديسانتيس باسمه Dee-Santis خلال: فيديو يعلن حملته الرئاسية، ومقابلة إذاعية في ساوث كارولينا أخبر فيها المستمعين أن يذهبوا إلى موقع RonDee-Santis.com.

لكن بعد ذلك قال ديسانتيس خلال مقابلات إن اسمه يكتب Deh-Santis.

وعندما سئل عن الطريقة الصحيحة لنطق اسمه، لم تجب حملته الانتخابية على السؤال.

وانتقد الرئيس السابق دونالد ترامب منافسه على طرق التهجئة المختلفة لاسمه. وقال المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونغ لموقع "أكسيوس": "رون ديسانتيس زائف لا يستطيع أن يقرر كيفية نطق اسمه.. إذا لم تتمكن من معرفة اسمك بشكل صحيح، فكيف يمكنك قيادة دولة؟".

المصدر: axios