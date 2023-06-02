بعد سقوطه على المسرح.. بايدن يصدم رأسه بباب الهليكوبتر (فيديو)

أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وخلال عودته إلى البيت الأبيض من حفل تكريم خريجي أكاديمية القوات الجوية، صدم رأسه بباب الهليكوبتر أثناء ترجله منها.

وبايدن الذي عاد إلى البيت الأبيض من كولورادو على متن مروحية، صدم رأس وهو يخرج منها، ونشرت صحيفة The Sun صورة له وهو يضع يده على رأسه، فيما يبدو محاولة منه لتخفيف ألم الصدمة.

Joe Biden bumped his head on Marine One right after suffering a hard fall at the Air Force Academy graduation. https://t.co/52NWDKCGTRpic.twitter.com/5l1PfL2wFt — PattiO (@soylentbeige) June 2, 2023

وعند اقترابه من مكان تجمع الصحفيين الذين سألوه عن حاله بعد أن سقط على المسرح، أكد أنه "سقط بسبب كيس رمل"، ومن ثم مازحهم وقام بالهرولة للتأكيد أنه صحته جيدة.

يذكر أن تعرض بايدن للحوادث ليس بالأمر الجديد أو الغريب، فقد تم تصويره مرات عدة إما يتعثر أو يسقط، أو حتى يتلعثم بالكلام أو يسلم على "الأشباح".

وفي مايو، تعثر بايدن على مجموعة من السلالم خلال زيارة لأحد المزارات في هيروشيما باليابان، وفي مارس 2021، تعثر أثناء صعوده درج طائرة الرئاسة، وفي يونيو 2022، سقط أيضا من على دراجته أمام مجموعة من الصحفيين، وفي نوفمبر 2020، بعد فترة وجيزة من فوزه في الانتخابات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، كسر بايدن قدمه أثناء اللعب مع كلبه.

المصدر: RT