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بالفيديو.. بايدن يسقط مرة أخرى كأنه ينزلق على ركبتيه والبيت الأبيض يعلق على الحادثة

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بالفيديو.. بايدن يسقط مرة أخرى كأنه ينزلق على ركبتيه والبيت الأبيض يعلق على الحادثة
Legion-Media
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تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، لحادث سقوط خلال تكريمه خريجي أكاديمية القوات الجوية الأمريكية بولاية كولورادو.

وأظهر مقطع فيديو متداول للرئيس الأمريكي، وهو يقع بعد تكريم خريجي طلاب القوات الجوية.

وبدا بايدن وكأنه ينزلق على ركبتيه مما دفع مسؤولي القوات الجوية لمساعدته على النهوض.

ووفقا للتقرير الصحفي للبيت الأبيض فإن بايدن على ما يرام واستمر في الوقوف حتى انتهى الحفل بعد بضع دقائق.

وجاء في التقرير الصحفي للبيت الأبيض: "كان الرئيس الأمريكي يسير عائدا إلى مقعده عندما سقط، بدا وكأنه تعثر بسبب كيس رمل أسود عندما سقط".

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس بايدن، "غادر حفل التكريم ولم يتحدث عما يشعر به بعد سقوطه".

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المصدر: RT

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