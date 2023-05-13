 
مباشر

بايدن في سقطة جديدة.. ردة فعل ساخرة أثناء طرد الصحفيين من البيت الأبيض

أخبار العالم

بايدن في سقطة جديدة.. ردة فعل ساخرة أثناء طرد الصحفيين من البيت الأبيض
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vav4

ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، هفوة جديدة أثارت جدلا في وسائل الإعلام، وذلك بردة فعله أثناء طرد الصحفيين من البيت الأبيض ومنعهم من طرح أسئلة.

ظهر بايدن في مقطع فيديو نشرته قناة "فوكس نيوز"، وهو يبتسم بتكلف أثناء طرد الصحفيين من البيت الأبيض، وقد اعتبرت وسائل الإعلام ذلك هفوة جديدة تضاف إلى رصيد الهفوات التي ارتكبها الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 81 عاما، منذ تسلمه منصب الرئاسة، في يناير 2021.

تظهر اللقطات كيف التزم بايدن الصمت، بعد لقاء مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بينما حاول الصحفيون توجيه أسئلة إليه تتعلق بـ "الفوضى" التي تشهدها الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بسبب أزمة الهجرة.

وقبل ذلك بأيام عجز الرئيس الأمريكي، عن النزول عن المنصة، بعد خطاب هدد فيه العالم في حال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مما استدعى تدخل أحد مساعديه، ليرشده إلى وجهته، وقد تكررت مثل هذه الهفوات في الفترة الأخيرة ما أثار جدلا واسعا في وسائل الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي عن وضعه الصحي وقدراته الذهنية.

هذا وقد وقع أكثر من 60 نائبا من الحزب الجمهوري الأمريكي ، أمس الجمعة، رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطالبونه فيها بإجراء اختبار لتقييم قدراته العقلية، وإلا فإنهم يحثونه على الانسحاب من السباق الرئاسي.

إقرأ المزيد
بعد تهديده للعالم.. بايدن يواجه مهمة مستحيلة أخرى في إيجاد طريقه (فيديو)
بعد تهديده للعالم.. بايدن يواجه مهمة مستحيلة أخرى في إيجاد طريقه (فيديو)

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا