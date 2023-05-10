بعد تهديده للعالم.. بايدن يواجه مهمة مستحيلة أخرى في إيجاد طريقه (فيديو)

عجز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن النزول عن المنصة، بعد خطاب هدد فيه العالم في حال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مما استدعى تدخل أحد مساعديه، ليرشده إلى وجهته.

وحدث ذلك بعد انتهاء الخطاب، حيث ودع بايدن الحضور، واستدار محاولا إيجاد مخرج دون جدوى.

وأصبح بايدن، البالغ من العمر الآن 80 عاما، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ. ويتهمه النقاد باستمرار بأنه غير مؤهل عقليا، بسبب الزلات والأخطاء المتكررة التي يرتكبها.

المصدر: نوفوستي