قال يفغيني باليتسكي القائم بأعمال محافظ زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية تقصف أراضي المقاطعة بصواريخ استلمتها من بريطانيا.

وأشار باليتسكي إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم الصواريخ البريطانية لقصف المناطق الداخلية من مقاطعة زابوروجيه البعيدة نسبيا عن خط الجبهة.

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وذكر باليتسكي أن العسكريين الأوكرانيين يطلقون صواريخهم دون أي حساب ويستهدفون بها مواقع البنية التحتية الحيوية.

ويشار إلى أن مقاطعة زابوروجيه، باتت من كيانات روسيا الاتحادية، بعد الاستفتاء الذي تم في سبتمبر 2022.

تخضع أكثر من 70٪ من مقاطعة زابوروجيه لسيطرة روسيا، لكن مدينة زابوروجيه ذاتها لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا. ومنذ مارس 2023، أصبحت مدينة ميليتوبول مؤقتا المركز الإداري للمقاطعة.

المصدر: MK