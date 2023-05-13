برلماني روسي يدعو لقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا

دعا النائب في مجلس الدوما عن منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المتحدة بعد استخدام الصواريخ البريطانية بضرب الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، إن صواريخ مجنحة بريطانية من طراز "ستورم شادو"، هاجمت لوغانسك بواسطة طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين، أسقطتهما لاحقا مقاتلات روسية.

وقال شيريميت: "بريطانيا، بعد أن أصبحت مشاركا في الصراع في أوكرانيا، وتزودها بكميات كبيرة من الأسلحة، تُظهر علانية خططها العدوانية ضد روسيا وهي في الواقع عدونا. أعتقد أننا بحاجة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد السفراء وإغلاق البعثات الدبلوماسية البريطانية، بالإضافة إلى تجميد الحسابات ومصادرة جميع أصولها، والتي يتم توجيهها بعد ذلك لترميم البنية التحتية التي تضررت من الضربات الصاروخية البريطانية".

وفي رأيه، من الضروري أيضا تجريد الحدود الغربية لأوكرانيا المتاخمة لبولندا من السلاح من أجل وقف نقل الأسلحة الفتاكة من "الغرب المتوحش" إلى أوكرانيا.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وذكر لافروف أيضا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد ... في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى."

المصدر: نوفوستي