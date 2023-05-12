الخارجية الروسية: نقل لندن صواريخ "ستورم شادو" إلى كييف تصعيد خطير

أكدت وزارة الخارجية الروسية، بشأن قرار لندن نقل صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا، أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحييد التهديدات التي قد تنشأ عن ذلك.

جاء ذلك في بيان وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، بشأن قرار الحكومة البريطانية نقل صواريخ "ستورم شادو" لكييف، حيث أشارت: "تحتفظ موسكو بالحق في اتخاذ تدابير لتحييد التهديدات التي قد تنشأ من استخدام صواريخ "ستورم شادو" من قبل نظام كييف".

كما أوضحت: "إن المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تنشأ عن القرار، تقع بالكامل على عاتق واضعي هذه الخطوة الطائشة ومنفذيها".

وأكدت الوزارة: "إننا نعتبر هذا القرار خطوة أخرى عدائية للغاية من جانب لندن، وتهدف إلى زيادة ضخ الأسلحة لأوكرانيا، وتؤدي إلى تصعيد خطير للوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وكانت بريطانيا قد أعلنت، في وقت سابق، أنها سلمت صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا (يبلغ مدى الصاروخ حوالي 250 كلم).

كما أفادت شبكة "CNN"، أن "لندن تلقت تأكيدات من كييف بأنها سوف تستخدم الصواريخ حصرا لقصف المناطق التي تعتبرها أوكرانيا ضمن أراضيها".

من جهته أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن هذه الخطوة تتطلب ردا مناسبا.

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المصدر: تاس