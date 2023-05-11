نائب روسي يقترح كيفية الرد على استخدام أوكرانيا لصواريخ "ستورم شادو" طويلة  المدى

اقترح نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت أن يكون الرد على استخدام الصواريخ البريطانية طويلة المدى "ستورم شادو" بتوجيه ضربة صاروخية واسعة النطاق لغرب أوكرانيا.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق أنها سلمت صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا (يبلغ مدى الصاروخ حوالي 250 كلم).

من ناحية أخرى أفادت شبكة CNN أن لندن تلقت تأكيدات من كييف بأنها سوف تستخدم الصواريخ حصرا لقصف المناطق التي تعتبرها أوكرانيا ضمن أراضيها.

من جهته أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن هذه الخطوة تتطلب ردا مناسبا.

وقال شيريميت لوكالة ريا نوفوستي: "إذا استخدمت أوكرانيا هذه الصواريخ، أعتقد أن الرد يجب أن يكون بتوجيه ضربات صاروخية واسعة النطاق وحتى باستخدام أسلحة تكتيكية، للمناطق الواقعة على طول الحدود الغربية لأوكرانيا من أجل تعطيل قنوات نقل الأسلحة. وأضاف: لقد حان الوقت لقطع شريان نقل الأسلحة المدمرة من بولندا لأوكرانيا".

في رأيه ، حان الوقت "لكبح جماح المتهورين"، ممن قرروا التعدي على حدود روسيا.

وأرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة تحذيرية لدول الناتو بشأن دعمها العسكري لأوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الدول "تلعب بالنار".

فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن شحنات الأسلحة لأوكرانيا هي أهداف مشروعة لروسيا.

المصدر: ريا نوفوستي.