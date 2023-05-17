"الاناضول": إسرائيل تحذر سوريا عبر منشورات من وجود "حزب الله" على أراضيها

أفادت وكالة "الأناضول" بأن الطيران الإسرائيلي ألقى اليوم الأربعاء منشورات فوق أراض سورية، يحذر فيها من وجود عناصر "حزب الله" اللبنانية داخل البلاد، والتسهيلات التي تقدمها دمشق لهم

ونقلت "الأناضول" عن مصادر محلية قولها إن "المنشورات ألقيت على محافظة القنيطرة (جنوب)، وتضمنت وعيدا للنظام في حال لم يغير سياسته تجاه حزب الله".

وأشارت المصادر إلى أن "إسرائيل خاطبت قوات الأمن السورية" بالقول: "في الآونة الأخيرة، تنظر دولة إسرائيل بجدية إلى سياسة النظام السوري التي تسمح بوجود حزب الله بدون قيود في المنطقة".

وأضافت المنشورات: "قوات النظام السوري تمنح بطاقات عبور على الحواجز الأمنية لعناصر حزب الله الذين يشكلون خطرًا على السكان في المنطقة ودولة إسرائيل".

وأكملت: "إننا نطالب النظام السوري بتغيير سياسته، لن نسمح بوجود حزب الله وتجوّل الإرهابيين في المنطقة، وقد أعذر من أنذر".

المصدر: "الأناضول"